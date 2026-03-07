Der Esslinger Schwörtag war bis zum Verlust der Reichsunmittelbarkeit das zentrale verfassungspolitische Ereignis der Stadt Esslingen am Neckar.
Mit der Schwörzeremonie setzen Gemeinderat und Stadtverwaltung diese Tradition fort und laden damit die Stadtgemeinschaft zu bürgerschaftlichem Engagement und Solidarität ein.
Die Schwörtagsrede 2026 hält Dr. Georg Stamatelopoulos, Vorstandsvorsitzender der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Matthias Berg moderiert.
Programm:
- Rede des Oberbürgermeisters
Matthias Klopfer
- Musikalischer Beitrag
Schulchor der Zollberg-Realschule
- Schwörtagsrede
Dr. Georg Stamatelopoulos, Vorstandsvorsitzender der EnBW Energie Baden-Württemberg AG
- Verpflichtung des Gemeinderats
durch die SPD-Gemeinderatsfraktion
- Musikalische Beiträge
Stadtkapelle Esslingen Musikverein RSK e. V.