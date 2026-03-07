Der Esslinger Schwörtag war bis zum Verlust der Reichsunmittelbarkeit das zentrale verfassungspolitische Ereignis der Stadt Esslingen am Neckar.

Mit der Schwörzeremonie setzen Gemeinderat und Stadtverwaltung diese Tradition fort und laden damit die Stadtgemeinschaft zu bürgerschaftlichem Engagement und Solidarität ein.

Die Schwörtagsrede 2026 hält Dr. Georg Stamatelopoulos, Vorstandsvorsitzender der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Matthias Berg moderiert.

Programm:

Rede des Oberbürgermeisters

Matthias Klopfer

Musikalischer Beitrag

Schulchor der Zollberg-Realschule

Schwörtagsrede

Dr. Georg Stamatelopoulos, Vorstandsvorsitzender der EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Verpflichtung des Gemeinderats

durch die SPD-Gemeinderatsfraktion

Musikalische Beiträge

Stadtkapelle Esslingen Musikverein RSK e. V.