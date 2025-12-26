SCHWABENBIKE 2026 – die Motorradmesse

Die 7. SCHWABENBIKE 2026 in der Arena Hohenlohe/Ilshofen ist die regionale Motorradmesse für Schwaben, Hohenlohe und den Rest der Welt.
Am Samstag 28. Februar und Sonntag 01. März 2026 präsentieren Vertragshändler der Marken: Aprilia, Benda, Beta, BMW, CF Moto, Ducati, GAS GAS, Honda, Husqvarna, Kawasaki, Kawasaki Motocross, KTM, Moto Guzzi, Royal Enfield, Suzuki, Triumph, Vespa und Yamaha ihre aktuellen Angebote und verfügbaren Neumodelle 2026 auf der "SCHWABENBIKE".
Zusätzlich vervollständigen Cafe Racer, Harley Davidson und Indian Customizing Bikes, exklusive Motorradgespanne, Trainingsangebote für On- und Offroad, Motorradreisen, Zubehör und Motorradbekleidung das Angebot der über 70 Aussteller.
Euer Mehrwert – unser Vortragsprogramm 2026 (jeweils 45 Minuten):
• Mit der Harley zu den schönsten Zielen in Nordamerika
• Motorradreise zum Dach der Welt (Indien, Nepal)
• Faszination Marokko
• Worauf achten beim Gebrauchtkauf
• Was können moderne Fahrassistenzsysteme
Aktuelle Informationen für Besucher unter www.schwabenbike-messe.de