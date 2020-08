Schwabendreier – Die schwäbische Comedy – Mixedshow

Drei urschwäbische Comedians und Kabarettisten, die mit zum Besten gehören, was das Ländle zu bieten hat werden den Abend in ein schwäbischen Eldorado der der Heiterkeit verwandeln. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie über Muskelkater bei den Lachmuskeln klagen. Nach der ausverkauften Shows in den vergangenen Jahren, müssen wir den Schwabenvierer einfach wieder im Burggraben präsentieren-

Sabine Essinger - „Des tut weh“

Können schwarzer Humor und zugespitzte Übertreibungen wehtun? Ja! Aber es darf gelacht werden. Nicht nur über den ganz normalen Wahnsinn des Alltags, sonder über Dinge, die schon jedem im Leben Bauch- und Kopfschmerzen beschert haben.Vom altklugen Baby bis hin zur altersweisen bissigen Oma – vertreten ist alles, was einem in der schwäbischen Frauenwelt so begegnet. Ihre bekanntesten und beliebtesten Figuren sind Berta und das Baby Fleischle, bekannt aus Funk und Fernsehen.

Sabine Schief - Sex sells, was willsch macha!

«Sex sells – was willsch macha» heißt das Solo Programm der Stuttgarter Kabarettistin Sabine Schief. Sind wir nicht alle ein bisschen sexy? Ein bisschen Sex muss sein – und wenn`s nur im Kopf stattfindet!

Schief, die Comedy-Fachkraft kennt sich mit den Schieflagen des Lebens bestens aus!

Das Leben selbst hat sie schon mehrfach und ganz aktuell vor große Aufgaben gestellt.

In Schiefs Leben geht es seit Kindesbeinen drunter und drüber. Mit Humor und Herz erkämpft sich die Lachkardiologin einen Platz in ihrer Großfamilie und im Leben. Ohne Humor ist so ein Familienclan nicht zu überleben. Schiefs schrullige Verwandte erobern sich mit rauhem Charme die Herzen des Publikums

Alois Gscheidle – Wo ganga mr na

Jedes Jahr die selbe knifflige Frage: Urlaub! „Wo ganga mr na?“ Dies versucht Alois Gscheidle in seinem neuen Programm zum Wohle aller zu klären. Jeder in der Familie will was anderes. Der Sohnemann will in die Berge und klettern - "aber do gohts mitunter steil nuff. Do kommsch ins Schwitza und des ka dr Alois scho im Gschäft net leida." Die Tochter will an den Strand - "aber des isch weit und Sonnaschirm und Liege koschtet extra; außerdem verbrennt mr sich dr Buckel.“ Sei Weib will ins Wellness und „des bei ihrm Gwicht!“. Es müssen auch noch andere Fragen geklärt werden: "Wer guggt nach dr Oma? Wer nimmt dr Hund? Muss dNachbere wieder nach de Blumen gugga? Und was bringt mr der dann wieder als Dankschee mit?"