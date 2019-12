Schwabendreier - Die schwäbische Comedy

× Erweitern Music Plus Schwabendreier : Sabine Essinger, Sabine Schief, Linkmichel

Drei urschwäbische Comedians und Kabarettisten, die mit zum Besten gehören, was das Ländle zu bieten hat werden den Abend in ein schwäbischen Eldorado der der Heiterkeit verwandeln. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie über Muskelkater bei den Lachmuskeln klagen. Sabine Essinger (ehemals „Neue Museumsgesellschaft) Können schwarzer Humor und zugespitzte Übertreibungen wehtun Ja! Aber es darf gelacht werden. Nicht nur über den ganz normalen Wahnsinn des Alltags, sondern über Dinge, die schon jedem im Leben Bauch- und Kopfschmerzen beschert haben. Vom altklugen Baby bis hin zur altersweisen bissigen Oma – vertreten ist alles, was einem in der schwäbischen Frauenwelt so begegnet. Ihre bekanntesten und beliebtesten Figuren sind Berta und das Baby Fleischle, bekannt aus Funk und Fernsehen. Sabine Essinger spielt außerdem Dudelsack, Mundharmonika, Akkordeon, Gitarre, singt und jodelt. Wieder einmal beweist sie ihre blitzschnelle Wandlungsfähigkeit und mit dem Herz auf der Zunge ihre Liebe zu den schwäbischen Eigenheiten und ihren badischen Wurzeln. Beide Seelen zu vereinen ist nicht immer leicht, doch Sabine Essinger schafft das liebevoll und bissig zugleich – und des tut weh! Sabine Schief Schief, die Comedy-Fachkraft kennt sich mit den Schieflagen des Lebens bestens aus! Das Leben selbst hat sie schon mehrfach und ganz aktuell vor große Aufgaben gestellt. In Schiefs Leben geht es seit Kindesbeinen drunter und drüber. Mit Humor und Herz erkämpft sich die Lachkardiologin einen Platz in ihrer Großfamilie und im Leben. Ohne Humor ist so ein Familienclan nicht zu überleben. Schiefs schrullige Verwandte erobern sich mit rauem Charme die Herzen des Publikums. Die temperamentvolle Tante Irina aus Kasachstan beantwortet die Fragen aller Fragen: Nämlich was Frauen eigentlich wollen! Der ewige Grantler Onkel Georg plaudert aus dem Nachtkästle. Er verrät weshalb das Vorspiel eine Erfindung der Frau und betriebswirtschaftlicher Unsinn ist. Und das hassliebende Ehepaar Hans und Gertrud, ist sich auch nach 65 Jahren Ehe noch nicht einig, wann Frau als «Sexy Deng» zu bezeichnen ist. Schiefs schrulliger Charakterreigen schmeckt wie eine bunte Bonbonmischung. Mal süß, mal sauer und eben auch mal bitter. Aber wer wie Schief immer das Gute am Leben findet, der findet sein Glück auch in den kleinen Dingen des Lebens. Glücksforscher behaupten, Sex mache uns am glücklichsten. Dazu sagt die wandlungsfähige Herzhumoristin: «Des stemmt, aber vorsichtshalber habe i immer a Breggale Schoglad en dr Dasch!» Linkmichel „Charmeoffensive“ so lautet der Titel des neuen Programms, mit der Michel nochmals eine Schippe drauflegt. Unter anderem geht es dabei um Parship, haarende Hunde, dekorative Wäschetrockner und Pottwale in deutschen Vorgärten. Der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist und Comedian versucht zu erklären, was er selbst noch nicht einmal im Ansatz versteht und scheitert. – Natürlich! Energiegeladen, temporeich und vor allen Dingen saukomisch nimmt der LinkMichel das allgegenwärtige „Menschelnde“ aufs Korn, ohne dabei vor seinen eigenen Unzulänglichkeiten haltzumachen. Er ist sowohl Wolf im Schafspelz – als auch Schaf im Wolfspelz. Man darf sich also auf Unterhaltung mit Herz und Verstand freuen, die niemanden belehrt, aber jeden zum Lachen bringt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass 19.00 Uhr Karten zum Vorverkaufspreis von 19,50 € gibt es im Rathaus in Löchgau, Zimmer 31, Tel.: 07143/270919, in der Ortsbücherei Löchgau, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und über www.reservix.de.