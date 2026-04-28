Schwabenklang ist eine neunköpfige Band aus der Region Metzingen/Reutlingen.

Das Repertoire reicht von traditioneller Blasmusik über Schlager bis hin zu Tanz- und Stimmungsmusik. Die Formation sorgt für abwechslungsreiche Live-Unterhaltung.

Schwabenklang widmet sich der Unterhaltungsmusik und verbindet klassische Blasmusik mit Schlagern, Tanzmusik und bekannten Stimmungstiteln. Das Repertoire reicht von traditioneller Polka über beliebte Klassiker bis hin zu moderneren Schlagern und Tanzstücken. Die Musik lebt von der gemeinsamen Spielfreude sowie der langjährigen musikalischen Erfahrung der Musiker. Schwabenklang tritt regelmäßig bei Stadt- und Vereinsfesten, Hochzeiten, Kurkonzerten sowie bei privaten und öffentlichen Veranstaltungen auf. Dabei steht eine stimmungsvolle, authentische und publikumsnahe musikalische Gestaltung im Mittelpunkt.