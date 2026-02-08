SchwabenNacht – Comedy aus dem Ländle

SchwabenNacht – Lachen, bis die Tränen fließen!

Die große Comedy-Show mit den besten Comedians in Baden-Württemberg.

Ein wahrer Pflichttermin für alle, die gerne und herzhaft lachen wollen und für beste Laune sorgt! Ein Abend voller schwäbischer Comedy, Kabarett und Musik – frech, witzig und unvergesslich. Unter dem Motto „Comedy aus dem wilden Ländle“ erwartet Sie eine Show, die einen humorvollen Angriff auf Ihre Lachmuskeln startet.

Freuen Sie sich auf ein Line-up großartiger Künstler mit Käthe Kächele, Link Michel, Leibssle und der Schwäbische Erotik. Jede ihrer Shows ist ein Unikat, gespickt mit charmantem Humor und überraschenden Highlights – ein Abend, der den Lachpegel nach oben treibt!

Ein Muss für alle, die Spaß und Unterhaltung lieben. Die SchwabenNacht – der perfekte Mix aus Comedy und guter Laune!