SchwabenNacht Backnang

× Erweitern Alina Reservix Vorschaubilder SN 26/27 - 7

Nach zahlreichen ausverkauften Shows im Winter und Frühjahr 25/26 kommt die SchwabenNacht wieder in die schönsten Hallen des Südwestens. Mit über 20 Terminen quer durchs Ländle heißt es jetzt: schnell die besten Plätze schnappen – der Vorverkauf läuft.

Freu dich auf Comedy, Kabarett und Musik – gewürzt mit allem, was das Schwabenland so liebenswert macht: viel Herz, eine ordentliche Portion Schlitzohrigkeit und Pointen, bei denen selbst die Maultaschen im Teller tanzen.

Keine Show ist wie die andere: Bei jedem Termin erwartet dich ein neues Line-up mit frischen Gags und neuen Highlights – spontan, überraschend und immer ein bisschen liebevoll-chaotisch. Auf der Bühne stehen einige der beliebtesten Comedians aus dem wilden Süden, bekannt aus TV, Social Media und von großen Bühnen – darunter Die Kächeles, Link Michel, Leibssle, Karl-Heinz Dünnbier, Wolfgang Heyer, Sabine Schief, Schwäbische Erotik, Käthe Kächele und JOINT five.

Von Heilbronn bis Oberschwaben, vom Albtrauf bis in die Landeshauptstadt bringt die SchwabenNacht die schönsten Theater und Stadthallen zum Leuchten – und das Publikum zum Lachen.

SchwabenNacht – Humor, wie man ihn nur im Ländle versteht: direkt, ehrlich und zum Brüllen komisch.