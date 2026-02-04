SchwabenNacht - Comedy aus dem wilden Ländle!

Haus der Bürgerwache Tübinger Straße 39, 72108 Rottenburg am Neckar

Die Comedy-Show mit Käthe Kächele, Sabine Schief und Schwäbische Erotik!

Freu dich auf einen Abend voller Comedy, Kabarett & Musik – gewürzt mit allem, was das Schwabenland so liebenswert macht: einem Herz voller Humor, einer ordentlichen Portion Schlitzohrigkeit und pointiertem Witz. Unter dem Motto „Comedy aus dem wilden Ländle“ erwartet dich ein Angriff auf die Lachmuskeln – so lustig, dass selbst die Maultaschen vom Teller hüpfen.

Jede Show ist ein Unikat – abwechslungsreich, unterhaltsam und voller Überraschungen. 

Theater & Bühne
