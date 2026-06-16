SchwabenNacht Großbottwar

× Erweitern Alina Reservix Vorschaubilder SN 26/27 - 23

Nach zahlreichen ausverkauften Shows im Winter und Frühjahr 25/26 kommt die SchwabenNacht ab Herbst 2026 wieder in die schönsten Hallen des Südwestens. Mit über 20 Terminen quer durchs Ländle heißt es jetzt: schnell die besten Plätze sichern.

Freu dich auf einen Abend voller Comedy, Kabarett und Musik, gewürzt mit allem, was das Schwabenland so liebenswert macht: viel Herz, eine ordentliche Portion Schlitzohrigkeit und Pointen, bei denen selbst die Maultaschen vor Lachen im Teller tanzen.

Jede Show ist ein Unikat – spontan, überraschend und immer ein bisschen liebevoll-chaotisch. In wechselnder Besetzung stehen einige der beliebtesten Comedians aus dem wilden Süden auf der Bühne.

In Großbottwar: Die Kächeles, Link Michel, Karl-Heinz Dünnbier, Sabine Schief.

Von Heilbronn bis Oberschwaben, vom Albtrauf bis in die Landeshauptstadt – überall bringt die SchwabenNacht die schönsten Theater und Stadthallen zum Leuchten und das Publikum zum Lachen. SchwabenNacht – das ist schwäbische Lebensfreude pur!