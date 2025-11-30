SchwabenNacht Heilbronn

Comedy

Harmonie Heilbronn Allee 28, 74072 Heilbronn

Lachen, bis die Tränen fließen! Die große Comedy-Show aus dem wilden Ländle. Mit den Kächeles, Leibssle, Link Michel und Schwäbische Erotik.

Freu dich auf einen Abend voller schwäbischer Comedy, Kabarett und Musik – gewürzt mit allem, was das Schwabenland so liebenswert macht: einem Herz voller Humor, einer ordentlichen Portion Schlitzohrigkeit und pointiertem Witz. Unter dem Motto „Comedy aus dem wilden Ländle“ erwartet dich ein Angriff auf die Lachmuskeln – so lustig, dass selbst die Maultaschen vom Teller hüpfen.

Die SchwabenNacht – der perfekte Mix aus Comedy, Kabarett und Lebensfreude. Jetzt Tickets sichern – und die besten Plätze schnappen!

Weitere Infos auf www.schwabennacht.de

Konzert- und Kongresszentrum Harmonie
Harmonie Heilbronn Allee 28, 74072 Heilbronn
