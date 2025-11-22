SchwabenNacht Korntal

bis

Stadthalle Korntal Martin-Luther-Straße 32, 70825 Korntal-Münchingen

Die große Comedy-Show mit Kächeles, Link Michel, Leibssle und Frl. Wommy Wonder!

Freu dich auf einen Abend voller Comedy, Kabarett & Musik – gewürzt mit allem, was das Schwabenland so liebenswert macht: einem Herz voller Humor, einer ordentlichen Portion Schlitzohrigkeit und pointiertem Witz. Unter dem Motto „Comedy aus dem wilden Ländle“ erwartet dich ein Angriff auf die Lachmuskeln – so lustig, dass selbst die Maultaschen vom Teller hüpfen.

Jede Show ist ein Unikat – abwechslungsreich, unterhaltsam und voller Überraschungen. Jetzt Tickets sichern – und die besten Plätze schnappen!

Info

Comedy
074352540198
