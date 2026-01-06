SchwabenNacht Ludwigsburg

Comedy aus dem wilden Ländle!

bis

Musikhalle Ludwigsburg Bahnhofstraße 19, 71638 Ludwigsburg

Freu dich auf einen Abend voller Comedy und Kabarett– gewürzt mit allem, was das Schwabenland so liebenswert macht:

Einem Herz voller Humor, einer ordentlichen Portion Schlitzohrigkeit und pointiertem Witz. Unter dem Motto „Comedy aus dem wilden Ländle“ erwartet dich ein Angriff auf die Lachmuskeln – so lustig, dass selbst die Maultaschen vom Teller hüpfen.

Jede Show ist ein Unikat – abwechslungsreich, unterhaltsam und voller Überraschungen. Jetzt Tickets sichern – und die besten Plätze schnappen!

