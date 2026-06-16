SchwabenNacht Untergruppenbach

× Erweitern Alina Reservix Vorschaubilder SN 26/27 - 15

Die SchwabenNacht bringt beste Laune direkt auf die Burg: Ein Abend voller schwäbischer Comedy, Kabarett und Musik, der Herz und Bauch gleichermaßen trifft. Mit Schlitzohrigkeit, Humor und pointierten Geschichten wird das Ländle in seiner ganzen Verrücktheit gefeiert – so lustig, dass selbst die Maultaschen vom Teller hüpfen könnten. Drei Künstler, drei Stile, ein Ziel: Lachen, bis die Tränen fließen!

Link Michel liefert Kabarett auf Adrenalin. Mit scharfem Wortwitz, packender Mimik und voller Spielfreude verwandelt er den ganz normalen Alltagswahnsinn in urkomische Szenen. Als Gewinner des Sebastian-Blau-Preises 2024 jagt er durch Themen voller Chaos und scheitert dabei herrlich grandios – was sein Publikum in Lachtränen ausbrechen lässt. Tempo, Tiefgang und Überraschungen sind garantiert.

Sabine Schief erzählt von Männern, die lieber drei Stunden im Kreis fahren, als einmal nach dem Weg zu fragen, von Frauen, die mit Highheels im Alltag versinken, und von ihrer chaotisch-liebenswerten Großfamilie, die garantiert „einen an der Waffel“ hat. Ihre Geschichten sind bissig wie eine Brezelkruste und zugleich herzlich wie ein warmer Hefezopf. Mit Charme, Sprachwitz und einem untrüglichen Blick für die schrägen Momente des Lebens verwandelt sie alltägliche Szenen in pures Kabarett-Feuerwerk.

Leibssle, das Kult-Original von Eckhard Grauer, durchstreift grantelnd die Schluchten des Alltags. Er nimmt die Widersprüche im Ländle aufs Korn: vom Wasen zur Wies’n, von Bargeld bis Gender, von Kronkorken bis Einwegflaschenschraubverschlussanbindungspflicht. Mit scharfer Zunge, klarer Beobachtung und einem Augenzwinkern stolpert er durch Denkfallen, aus denen er sich immer wieder köstlich herauswindet. Echt, authentisch und saukomisch vereint er Kabarett, Comedy und Theater in einem einzigen Spektakel.

Die SchwabenNacht auf Burg Stettenfels ist der perfekte Mix aus Wortwitz, Musik, Kabarett und schwäbischer Lebensfreude – ein Abend, der noch lange in Erinnerung bleibt.