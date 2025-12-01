SchwabenNacht Villingen-Schwenningen

Capitol Lichtspieltheater Alleenstraße 24, 78054 Heilbronn

Die große Comedy-Show mit Wolfgang Heyer, Leibssle, Schwäbische Erotik, Link Michel!

Freu dich auf einen Abend voller Comedy, Kabarett & Musik – gewürzt mit allem, was das Schwabenland so liebenswert macht: einem Herz voller Humor, einer ordentlichen Portion Schlitzohrigkeit und pointiertem Witz. Unter dem Motto „Comedy aus dem wilden Ländle“ erwartet dich ein Angriff auf die Lachmuskeln – so lustig, dass selbst die Maultaschen vom Teller hüpfen.

Jede Show ist ein Unikat – abwechslungsreich, unterhaltsam und voller Überraschungen. Jetzt Tickets sichern – und die besten Plätze schnappen!

Comedy
