Wenn draußen die Temperaturen sinken und überall die ersten Lichterketten leuchten, rückt auch etwas anderes immer näher:

Die SchwabenNacht! Ab November geht die Tour wieder los und schon jetzt ist die Vorfreude ein ideales Geschenk für alle, die Humor lieben. Ob als Nikolaus-Überraschung, Weihnachtspräsent oder einfach als kleine Auszeit im Wintertrubel: ein Abend voller schwäbischer Comedy passt perfekt in diese gemütliche Jahreszeit.

Freu dich auf einen Abend voller Comedy, Kabarett und Musik gewürzt mit allem, was das Schwabenland so liebenswert macht: einem Herz voller Humor, einer ordentlichen Portion Schlitzohrigkeit und pointierten Witzen, bei denen selbst die Maultaschen vor Lachen vom Teller hüpfen.

Jede Show ist ein Unikat abwechslungsreich, unterhaltsam und voller Überraschungen. Das wechselnde Line-up bringt echte Größen der schwäbischen Comedy-Szene auf die Bühne: die Kächeles, Link Michel, Leibssle, Karl-Heinz Dünnbier, Käthe Kächele, Wolfgang Heyer, JOINT five, Schwäbische Erotik und Sabine Schief sorgen in stets neuer Besetzung für beste Unterhaltung.

Erlebe die SchwabenNacht live in stimmungsvollen Locations im ganzen Südwesten. Von Heilbronn bis Ravensburg, von Heidenheim bis Pforzheim und 2026 sogar in Augsburg und Köln.

Perfekt, um sich selbst oder anderen ein humorvolles Winterhighlight zu schenken!