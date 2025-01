Schwabenpower!

Schaffe, schaffe, Häusle baue! Ein Berliner Kulturschock zum Schwabenland! Jürgen Kuttner nimmt die Schwaben und ihre ganz eigene Welt mal genauer unter die Lupe.

Ein Abend, an dem wir in die sprachlichen Eigenheiten, unverwechselbaren Bräuche und das legendäre "Kehrwoche"-Bewusstsein eintauchen. Mit gewohnter Treffsicherheit, mit scharfsinnigem Humor und ironischem Unterton nimmt Kuttner die kulturellen Eigenheiten der Schwaben aufs Korn und zeigt, warum die Schwaben in Berlin nicht nur gute Butterbrezeln hinterlassen haben. Freuen Sie sich auf einen Abend voller Lachtränen und Aha-Erlebnisse – ein Kulturvergleich mit Augenzwinkern, der mal wieder beweist: Schwaben und Berliner haben mehr gemeinsam, als man denkt – zumindest im gegenseitigen Kopfschütteln.

Seit November 1996 veranstaltet Radiolegende und Theatermacher Jürgen Kuttner Monat für Monat an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin seine Videoschnipselabende. Mehr als 200.000 Zuschauer dürften inzwischen erfahren haben, was ein Videoschnipselabend mit Kuttner ist. Von Hamburg über München bis Wien und Zürich war Kuttner zu Gast an renommierten Theatern. Und jetzt Heilbronn: Für das Theaterschiff entwickelt Kuttner einen eigens konzipierten Abend.

Von und mit Jürgen Kuttner.