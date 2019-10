Gottes schönste Gabe ist und bleibt der Schwabe! Von dieser unumstößlichen Wahrheit kann man sich bei der 6. Schwabensause in Albstadt selbst überzeugen. Was gibt´s wohl Besseres, als mehrere Tage hintereinander fröhlich schwäbelnde Mundart-Künstler zu erleben, die auf der Bühne ein pointenreiches Feuerwerk aus dialektalen Lachsalven zünden? In den Genuss genau dieser unschlagbar guten Kombination kommen alle Freunde des schwäbischen Dialekts, die sich die volle Schwaben-Dröhnung geben wollen.