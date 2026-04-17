Schwabensehnsucht

Auch für Krimifans ist ein Abend voller Nervenkitzel geboten: Freuen Sie sich auf eine packende Geschichte, die scheinbare Idylle und dunkle Abgründe eindrucksvoll miteinander verwebt.

Zwischen rätselhaften Vorfällen, skrupellosen Machenschaften und einem mysteriösen Mord entfaltet sich ein spannungsgeladener Fall. Die Ermittlungen führen tief hinein in ein Geflecht aus Doppelmoral, Macht und Geheimnissen – und werfen die Frage auf, was ein „gutes Leben“ wirklich kostet. Lassen Sie sich fesseln und erleben Sie einen Abend voller Spannung und überraschender Wendungen.