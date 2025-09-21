Schwabinger Klaviertrio – Café Plaisir – ein festlich-nostalgisches Kammerkonzert

Mit kulinarischer Pause für die Kaffeehaus-Atmosphäre (Kaffeecocktails, auch alkoholfrei und Feingebäck).

„Café plaisir“ führt hinein in die Welt der Salons, Bars, Clubs und Caféhäuser der 20-er Jahre des letzten Jahrhunderts bis hin zum künstlerischen Tango eines Astor Piazzollas, der den Weg in die Konzertsäle gefunden hat.

Genießen Sie erlesene Kompositionsjuwelen von Meisterkomponisten wie Antonín Dvořák, Edward Elgar sowie unsterbliche Melodien von Johann Strauß. Lassen Sie sich von den Klängen berühmter Caféhauskomponisten verzaubern und erleben Sie die Leichtigkeit und Eleganz der Salonmusik.

Das Kammerkonzert mit dem Schwabinger Klaviertrio bietet die Möglichkeit, in eine andere Zeit einzutauchen und die Schönheit der Musik in einem besonderen Rahmen zu genießen.

Die Patina eines wahrhaftigen Salons wird so lebendig und die musikalische Reise führt an Orte voller Eleganz, Nostalgie und Lebensfreude.

Das Schwabinger Klaviertrio mit Esther Schöpf (Violine), Klaus Kämper (Violoncello) und Norbert Groh (Klavier) ist bekannt für seine Vielseitigkeit und für beeindruckende Konzerterlebnisse. Das Ensemble konzertiert seit vielen Jahren auf nationalen und internationalen Podien.