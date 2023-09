Schwäbisches Kabarett mit "Leibssle"

Am 21. Oktober 2023 holt der Kulturverein Krummhardt den schwäbischen Kabarettisten „Leibssle“ alias Eckhard Grauer nach Aichwald. Mit seinem neuen Programm „Freilich. Im Gegenteil sogar“ wird er die Lachmuskeln strapazieren, wenn er z.B. in Fakenews gründelt oder an Ankern überzeugter Eitelkeit rüttelt. Leibssle bleibt auch in seinem 20. Bühnenjubiläumsjahr immer schwäbisch authentisch. Freuen Sie sich heute schon auf „Leibssle“ in der Schurwaldhalle. Tickets zu 17 Euro (AK 20 Euro) erhalten Sie bei Bens Schreibwaren, Schanbach, Getränkehandlung Geyer, Schanbach, Bäckerei Stolle, Aichelberg und Baltmannsweiler, Tankstelle Aichschieß, Dorflädle Krummhardt und auf der Geschäftsstelle unter info@kulturverein-krummhardt.de