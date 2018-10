Schwäbisch gschwätzt ond gsonga

Heiterer schwäbischer Unterhaltungsnachmittag bei Mundart und Musik mit der Theatergemeinschaft Hirrlingen, der Musikgruppe "KAOS plus Duo" und Werner Gaus.

Freuen Sie sich auf die 27. Ausgabe des beliebten schwäbischen Unterhaltungsnachmittags. In diesem Jahr sind die Musikgruppe KAOS plus Duo sowie die Theatergemeinschaft Hirrlingen dabei.

Die Moderation übernimmt wie immer Werner Gaus.

Schwäbische Kultur mit Humor und Musik, absolut handgemacht, live und unvergleichlich. Das bietet Ihnen die Mundart-Musikgruppe KAOS plus DUO von der Ostalb. Bekannt von etlichen Rundfunk- und TV-Auftritten, Fernsehfasnetübertragungen ("Närrischer Ohrwurm", "Bütt an Bord", "Schaben weiß-blau" u.a.) hat sich die Gruppe im gesamten Ländle einen guten Namen gemacht. Auch bei der Präsentation des größten Leberkäs der Welt und dessen Aufnahme in das Guinnes-Buch der Rekorde durften die Kaos-Musiker mit ihrer populären Leberkäs-Hitparade natürlich nicht fehlen. Auch Lieder rund um das "Woizabier" gehören unbedingt in ihr Repertoire.

Im Jahr 1979 wurde die Theatergemeinschaft Hirrlingen e.V. geründet. Zu Beginn standen Klassiker wie "Der Freischütz" auf dem Spielplan, die aufwändige Bühnenbilder und Kostüme erforderten. Ende der 80er Jahre erzielte der Verein mit heiteren Volks- und Mundartstücken weiter Erfolge.

Im Jahr 2001 veränderte sich die Theatergemeinschaft. Es entstand die Idee, einen Sketche-Abend, umrahmt von Musik und Gesang, zu gestalten. Das Programm "Schwäbisch g'schwätzt ond g'veschbred" war geboren und ist seither fester Bestandteil der Aufführungen. Im Wechsel mit den Volksstücken wird jedes Jahr im November gespielt.