Schwäbische Kirch

In der Amtssprache reden die Menschen nicht miteinander, sondern in der Mundart. Auch Gott will mit uns so reden, wie wir ihn am besten verstehen. Unser christlicher Glaube ist nämlich nicht nur für den Sonntag gedacht, sondern für den Alltag, da, wo wir miteinander umgehen und reden. In diesen Alltag will Gott hinein sprechen und uns sagen, was er von uns erwartet und was er uns anzubieten hat.