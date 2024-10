Carolezmer: Keltenfolk & Klezmerklänge

Die Gruppe Carolezmer ist zwar im Remstal heimisch, reist aber musikalisch durch die wild-wehmütige irische Stimmungslandschaft sowie andere keltische Klangräume und nimmt die Zuhörer mit auf einen Ausflug in die Welt der Klezmer-Musik. Im Namen des Ensembles kommen die beiden Bereiche zum Ausdruck, denen sich die Gruppe widmet: Turlough O`Carolan, der legendäre irische Harfenspieler und Komponist, steht für die keltische Musiktradition, die in den am Atlantik liegenden Gebieten Europas von Irland über die Bretagne bis Galicien noch quicklebendig ist. Jiddische Weisen und Klezmerstücke aus dem Osten Europas, aber auch anderen Gegenden der Welt, bilden das zweite Standbein der Gruppe. Verbindend ist der musikalische Ausdruck mitreißender Lebensfreude, gemischt mit Melancholie, Sehnsucht und Hoffnung.

Benefizkonzert für die Demenzgruppen im Forum Mitte