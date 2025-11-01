Schwanen Jam Session

Kulturhaus Schwanen Waiblingen Winnender Str. 4, 71334 Waiblingen

Das Kulturhaus Schwanen in Waiblingen lädt jeden letzten Dienstag im Monat Musiker:innen aller Level zur offenen Jam Session ein. 

 Egal ob Anfänger:in oder Profi, ob Jazz, Rock, Pop oder Klassik – hier ist jede:r willkommen, die/der Lust am gemeinsamen Musizieren hat.

Die Schwanen Jam Session ist eine offener Raum für alle Musiker:innen, die Lust haben, gemeinsam zu jammen, sich auszutauschen und neue musikalische Kontakte zu knüpfen. Es gibt keine Opener, keine Bandpräsentationen und keine festen Slots – einfach vorbeikommen und mitmachen!

Zuhörer:innen willkommen!

Auch Musikbegeisterte, die einfach nur zuhören und die Atmosphäre genießen möchten, sind herzlich willkommen. Für Getränke und Snacks ist an der Saaltheke oder im Fidels gesorgt.

