Schwanen Open Stage

Die offene Bühne im Remstal

The stage is yours!

Anfänger:innen, Semi-Profis und alte Hasen aus allen Genres präsentieren regelmäßig ihre Talente im Scheinwerferlicht der Schwanen-Bühne.

Das Ergebnis ist ein Abend voller besonderer Momente und tragischer Augenblicke, komischer Ereignisse und großer persönlicher Erfolge, moderiert und gefeiert von Christian Langer.

Anmeldung für Künstler:innen unter openstage@kulturhaus-schwanen.de oder ab sofort auch spontan an der Abendkasse (1 Slot per Losverfahren).

Ganz in der Tradition des Open Stage Varieté in der Scheinbar Berlin gibt die offene Bühne allen die Möglichkeit des Ausprobierens, Einspielens und Weiterentwickelns ihrer künstlerischen Darbietungen.

Seit inzwischen über 10 Jahren präsentieren sich so regelmäßig Künstler:innen im Schwanen, von absoluten Bühnen-Profis bis zum Newcomer ist alles dabei.

Egal, ob Musik, Kabarett & Comedy, Poetry-Slam, Schauspiel, Tanz, Zauberei, Jonglage – möglich ist (fast) alles!