Das Kulturhaus Schwanen in Waiblingen lädt zur beliebten „Open Stage“-Reihe ein. Der offenen Bühne im Remstal, die seit über zehn Jahren einen festen Platz im regionalen Kulturkalender einnimmt.

Unter dem Motto „Talent trifft Lampenfieber“ bietet die offene Bühne eine Plattform für aufstrebende und etablierte Künstler:innen, ihr Können in einem vielfältigen Spektrum zu präsentieren. Und wer sich spontan zu einem Auftritt entschließen möchte, hat sogar die Chance auf einen Last-Minute-Slot, der per Losverfahren an der während der Show spontan vergeben wird.

Von Newcomern bis Bühnenprofis: Über 10 Jahre die „Remstal Open Stage“ im Schwanen!

Seit über einem Jahrzehnt bietet das Kulturhaus Schwanen mit seiner „Open Stage“ sowohl Einsteiger:innen als auch semi-professionellen und erfahrenen Künstler:innen die Chance, ihr Können in einem lockeren und kreativen Rahmen weiterzuentwickeln. Unter dem Motto „Talent trifft Lampenfieber“ erwartet das Publikum ein vielfältiges Programm aus Musik, Comedy, Kabarett, Poetry Slam, Schauspiel, Tanz, Zauberei und vielem mehr. Jeder Abend wird dabei von Moderator Christian Langer begleitet, der charmant und humorvoll durch das Programm führt.

Ein Abend voller Vielfalt und Überraschungen

Die Schwanen Open Stage steht für eine bunte Mischung aus Unterhaltung, Talentshow und Varieté – ganz im Stile des Open Stage Varietés in der Berliner Scheinbar. Egal ob Newcomer oder alte Hasen, alle sind willkommen, die Bühne zu betreten und das Publikum mit ihren Darbietungen zu begeistern.