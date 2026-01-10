Schwanen Open Stage

Das Kulturhaus Schwanen in Waiblingen lädt zur beliebten „Open Stage“-Reihe ein. Der offenen Bühne im Remstal, die seit über zehn Jahren einen festen Platz im regionalen Kulturkalender einnimmt.

Unter dem Motto „Talent trifft Lampenfieber“ bietet die offene Bühne eine Plattform für aufstrebende und etablierte Künstler:innen, ihr Können in einem vielfältigen Spektrum zu präsentieren. Und wer sich spontan zu einem Auftritt entschließen möchte, hat sogar die Chance auf einen Last-Minute-Slot, der per Losverfahren an der während der Show spontan vergeben wird.