Wer sagt eigentlich, dass Tanzen erst nach Mitternacht beginnt?

Das Kulturhaus Schwanen macht Schluss mit der Nachtschicht und lädt zur nächsten Ausgabe des „Schwanen Vor12Club“: einer Clubnacht für alle, die lieber früher als später feiern. Raus aus dem Alltag, rein in den Club!

Ab 20 Uhr verwandelt sich der Saal in eine offene Tanzfläche für alle, die unter der Woche genug Verantwortung tragen – ob im Care-Bereich, im Büro, zu Hause oder anderswo.

Resident-DJ „The man from California“ liefert wie gewohnt ein tanzbares Set aus Hip-Hop, Pop, Dancehall und Indierock. Gelegentlich mit Gast-DJs, die für musikalische Abwechslung sorgen.

Der Schwanen-Saal wird zum Treffpunkt für alle, die lieber mittendrin als nur dabei sind: Familienmanager:innen, Pflegekräfte, Büromenschen, Power-Couples oder Solotänzer:innen – hier zählt der Beat, nicht der Status.