Schwanensee - Ballet Classique Solenne

Mit einer neuen, eindrucksvollen Produktion von „Schwanensee“ geht das Ballet Classique Solenne 2026 auf große Europa-Tournee.

Das international besetzte Ensemble bringt Tschaikowskys weltberühmtes Meisterwerk in einer klassischen, emotional packenden und visuell opulenten Inszenierung auf die Bühne. Rund 30 Künstlerinnen und Künstler – darunter herausragende Solistinnen, Solisten und Ensembletänzer aus verschiedenen Ländern – vereinen höchste tänzerische Präzision, Ausdruckskraft und Bühnenerfahrung. Viele von ihnen wurden an renommierten Ballettakademien ausgebildet und standen bereits auf internationalen Bühnen.

Die Produktion verbindet die zeitlose Schönheit des klassischen Balletts mit einer kraftvollen, modernen Bühnenwirkung. Neu entworfene, aufwendig gearbeitete Kostüme und kunstvoll handbemalte Bühnenbilder schaffen eine märchenhafte Atmosphäre und verleihen dem Abend eine besondere visuelle Strahlkraft. „Schwanensee“ ist ein Ballett voller Liebe, Sehnsucht, Verrat und Magie – ein Erlebnis für Kenner des klassischen Tanzes ebenso wie für alle, die zum ersten Mal die Faszination des Balletts entdecken möchten.