Schwanensee - Ballet Classique Solenne

Ballet Classique Solenne präsentiert „Schwanensee“ – Europa-Tournee 2026

Ein Abend voller Schönheit, Magie und großer Gefühle: Mit einer neuen, visuell eindrucksvollen Produktion von „Schwanensee“ geht das Ballet Classique Solenne 2026 auf große Europa-Tournee.

Tschaikowskys weltberühmtes Meisterwerk zählt zu den bekanntesten und berührendsten Balletten aller Zeiten. Die Geschichte von Liebe, Sehnsucht, Verrat und Verwandlung entfaltet sich in einer klassischen Inszenierung, die tänzerische Eleganz, emotionale Ausdruckskraft und opulente Bühnenbilder zu einem unvergesslichen Erlebnis verbindet.

Auf der Bühne stehen rund 30 internationale Künstlerinnen und Künstler – darunter Solistinnen, Solisten und Ensembletänzer aus verschiedenen Ländern. Mit technischer Präzision, großer Bühnenerfahrung und spürbarer Leidenschaft erwecken sie die märchenhafte Welt von „Schwanensee“ zum Leben.

Neu entworfene, aufwendig gearbeitete Kostüme, kunstvoll handbemalte Bühnenbilder und eine atmosphärische Lichtgestaltung schaffen eine elegante, traumhafte Szenerie zwischen Schloss, See und Schwanenwelt. Jede Szene ist darauf ausgelegt, das Publikum in die Poesie und Dramatik dieses Klassikers eintauchen zu lassen.

„Schwanensee“ ist mehr als ein Ballett – es ist ein zeitloses Erlebnis für die ganze Familie, ein Geschenk für besondere Menschen und ein Abend, der in Erinnerung bleibt.

Ob für Liebhaber des klassischen Tanzes oder für alle, die Ballett zum ersten Mal live erleben möchten: Diese Produktion lädt dazu ein, die Magie von „Schwanensee“ in ihrer schönsten Form zu entdecken.