Schwanensee - Die traditionelle Wintertournee!

Die Schwäne sind zurück

Wir haben gute Neuigkeiten: Die Schwäne schweben wieder. Nach der Corona-Pause kehrt der Tschaikowsky-Klassiker "Schwanensee" zurück auf die Bühne. Im Dezember 2021 verwandelt sich das MOSCOW CLASSIC BALET in eine elegante Schar aus Schwänen. Deutschlandweit gibt unser begabtes Ensemble das Wintermärchen über 20 Mal in Städten wie Berlin, Hamburg, München und co. zum Besten.

Damit Sie die rührende Erzählung auch vollends genießen können, haben wir ein handfestes Hygienekonzept für Sie erarbeitet. Mit reichlich Sicherheitsabstand, einer reibungslosen Organisation und Maskenpflicht bis zum Sitzplatz garantieren wir Ihnen höchste Sicherheitsstandards. Doch keine Sorge: Trotz Hygienemaßnahmen spielt Corona nur eine klitzekleine Nebenrolle. Die Hauptrolle gehört den Schwänen, die mit unverwechselbarem Anmut über die Bühne schweben.

Versetzen Sie sich in die Rolle von Prinzessin Odette. Die Schönheit wurde von einem bösen Zauberer in einen Schwan verwandelt. Und nur eines kann sie aus dem falschen Körper retten – die Liebe eines Prinzen. Doch welcher Prinz soll sich schon in einen Schwan verlieben? Zum Glück findet sich ein tapferer Held, der die innere Schönheit des Tiers erkennt. Er verliebt sich in Odette und bricht den Zauber.

Wer könnte das Tanzmärchen besser in Szene setzen als das MOSCOW CLASSIC BALLET? Mit emotionalem Feingefühl, fesselnder Dramatik und den musikalischen Meisterstücken von P.I. Tchaikovsky inszenieren die begabten russischen Artisten die magische Liebesgeschichte auf ihre ganz eigene Art und Weise.

Nicht aber nur die musikalische und tänzerische Leistung raubt Ihnen den Atem. Auch das Drumherum kann sich sehen lassen. Liebevoll verzierte Bühnenbilder von namhaften Designern und sinnlich glitzernde Kostüme geben der Inszenierung den letzten Schliff. Lehnen Sie sich zurück und versüßen Sie sich die Weihnachtszeit mit einem spektakulären Wintermärchen. Wir freuen uns, bald wieder für Sie über das Parkett gleiten zu dürfen.