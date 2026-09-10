Schwanensee - Jenseits der Bühne mit live Streichquartett

Klassik neu erlebt

„Schwanensee – Jenseits der Bühne“ präsentiert Tschaikowskys Meisterwerk in einer neuen, intimen und immersiven Inszenierung, die dem Ballett eine unerwartete Perspektive verleiht.

Das Eintauchen in die Atmosphäre eines Theaters schafft einzigartige Voraussetzungen für ein besonderes Ballett-Erlebnis: Die Zuschauer befinden sich mitten im Geschehen, ganz nah bei den Tänzern, begleitet vom Live-Klang eines Streichquartetts, das die Musik in ihrer reinsten Form zum Leben erweckt.

Die Inszenierung verwischt die Grenzen zwischen Bühne und Zuschauerraum. Im Spiel von Licht und Klang entfaltet sich die Geschichte von Odette und Odile mit neuer Tiefe. Minimalistische Bühnenästhetik und eine filmische Erzählweise schenken dem Klassiker frischen Atem.

„Schwanensee – Jenseits der Bühne“ lädt dazu ein, große Ballettkunst neu zu entdecken – lebendig, berührend und überraschend nah.