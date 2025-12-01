Schwanensee - klassisches Ballett mit Orchester

Es ist die Geschichte von Odette. Sie ist verflucht, tagsüber als Schwan und nachts als Frau zu leben. Prinz Siegfried verliebt sich in sie. Doch die Liebe wird auf die Probe gestellt.

Wird Siegfrieds Liebe stark genug sein, um den Fluch zu brechen?

Schwanensee:

Das romantischste aller Ballette – begleitet von einem Orchester

Nach der triumphalen Tournee im letzten Jahr kehrt Crown Ballet® voller Freude nach Deutschland zurück – mit einer atemberaubenden Inszenierung von Schwanensee.

Erleben Sie die Magie des klassischen Balletts – live auf der Bühne:

Weitgehend als das ikonischste Ballett aller Zeiten angesehen, ist Schwanensee ein Meisterwerk von Tschaikowskys Genialität. Mit einigen der unvergesslichsten Musikstücke und atemberaubender Choreografie erweckt diese Produktion eine zeitlose Geschichte von Liebe, Verrat und Erlösung zum Leben.

Schwanensee erzählt die fesselnde Geschichte von Odette, einer schönen Prinzessin, die durch einen Fluch dazu verdammt ist, tagsüber als Schwan und nur nachts als Frau zu leben. Als Prinz Siegfried bei der Jagd auf einen Schwarm Schwäne trifft, ist er verzaubert, als sich einer von ihnen in die wunderschöne Odette verwandelt. Doch ihre Liebe wird auf die Probe gestellt, als die listige Odile – die Odette zum Verwechseln ähnlichsieht – droht, ihr Band zu zerstören. Wird Siegfrieds Liebe stark genug sein, um den Fluch zu brechen?

Voller Geheimnis, Romantik und emotionaler Tiefe hat Schwanensee die Herzen von Generationen von Zuschauern erobert und wird weltweit gefeiert.

Ein bezaubernder Abend zeitloser Schönheit, der unvergessliche Erinnerungen hinterlässt – lange nachdem der Vorhang gefallen ist!