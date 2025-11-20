Schwanensee - Klassisches Ballett

Ballett in 2 Akten Musik P.I.Tschaikowsky „Schwanensee“ – wenn Tanz zur Magie wird Kaum ein Ballett berührt die Herzen so sehr wie „Schwanensee“.

Seit seiner legendären Premiere 1895 in St. Petersburg verzaubert es Generation um Generation – mit seiner tragischen Liebesgeschichte, der unsterblich schönen Musik von Tschaikowsky und der anmutigen Kraft des klassischen Tanzes. Jetzt kehrt der zeitlose Klassiker zurück – in einer prachtvollen Inszenierung der international gefeierten Compagnie Classico BalletNapoli. Aus dem Land, in dem das klassische Ballett seine Wurzeln hat, bringen diese Ausnahmekünstler eine Darbietung auf die Bühne, die Herz und Seele berührt. Lassen Sie sich mitreißen von der anrührenden Geschichte um Prinz Siegfried und Odette, der Schwanenprinzessin. Spüren Sie die Sehnsucht, die Hoffnung, die Magie jeder Bewegung. Präzision und Anmut verschmelzen hier mit italienischer Leidenschaft zu einem unvergesslichen Erlebnis. Traumhafte Kostüme, stimmungsvolle Bühnenbilder und eine feinfühlige Mischung aus Tradition und zeitgemäßer Choreografie machen diesen Abend zu einem Fest für alle Sinne.