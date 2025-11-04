Schwanensee - Kyiv Classic Ballet

Das Kyiv Classic Ballet geht im Januar 2026 erstmals auf große Tournee durch Deutschland und die Schweiz.

Mit einem 30-köpfigen Ensemble ausgezeichneter Spitzentänzerinnen und - tänzern bringt die Compagnie den Ballettklassiker „Schwanensee“ in seiner klassischen, unverfälschten Form auf die Bühne.

Das 2008 in Kyiv, Ukraine, gegründete Ensemble ist berühmt für seine Leichtigkeit, Musikalität und subtile Technik.

Die Aufführungen spiegeln eindrucksvoll das reiche kulturelle Erbe der klassischen ukrainischen Balletttraditionen wider.

Mit "Schwanensee" präsentiert die Balletttruppe eines der berühmtesten und meistaufgeführten klassischen Ballette. Es erzählt die Geschichte der Prinzessin Odette, die vom Zauberer Rotbart in einen Schwan verzaubert wurde, und des Prinzen Siegfried, der sich in sie verliebt.

Der "Schwanensee" verbindet meisterhaft Musik, Tanz und Dramaturgie zu einem zeitlosen Kunstwerk. Das Werk vereint romantische Elemente mit internationaler Folklore und ist ein Meisterwerk, das sowohl Ballettliebhaber als auch Neulinge in seinen Bann zieht.