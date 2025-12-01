Schwanensee - Royal Classical Ballet

Schwanensee gilt als Meisterwerk und Ballettkritiker sagen, wer es nicht kennt, kann Ballett nicht wirklich verstehen. Das Stück stellt große Gefühle wie Liebe, Sehnsucht, Einsamkeit, Wut und Glück dar, die mit der Körpersprache ausdrucksstärker gezeigt werden als mit Worten. Es erzählt die Geschichte von Prinz Siegfried, der sich in die verzauberte Odette verliebt, die nur nachts in menschlicher Gestalt erscheint. Der böse Zauberer Rotbart täuscht den Prinzen mit seiner eigenen Tochter in der Gestalt Odettes, woraufhin der Prinz sein Treueversprechen bricht. Er erkennt seinen Fehler, bittet um Vergebung und besiegt schließlich Rotbart, was den Sieg der Liebe über das Böse bedeutet. Schwanensee entführt das Publikum in eine Welt der Schwerelosigkeit. Es ist ein unvergessliches Erlebnis der höchsten Perfektion und Ästhetik.