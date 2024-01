Schwanensee

Marius Petipa & Lew Iwanow Choreografie

Pjotr I. Tschaikowski Musik

Alexey Fadeechev Choreografische Neufassung

Vyacheslav Okunev Bühne & Kostüme

Steen Bjarke Licht

Georgisches Staatsballett Tiflis

Nur durch treue Liebe kann die verzauberte Schwanenkönigin erlöst werden. Am einsamen Ufer verliebt sich Prinz Siegfried in die traurige Frau und lässt sich doch von ihrem trügerischen Gegenbild, dem schwarzen Schwan verführen… Mit Pjotr Tschaikowskis sinfonischer, melodischer Partitur wurde »Schwanensee« zum berühmtesten Werk der Ballettgeschichte. Das Georgische Staatsballett zeigt die klassische Fassung nach Marius Petipa und Lew Iwanow, die 2016 vom ehemaligen Bolschoi-Direktor Alexey Fadeechev in Tiflis sorgfältig neu inszeniert wurde. Anders als in den meisten bei uns bekannten Fassungen siegt hier am Ende die Liebe über den bösen Zauber.

Georgien ist ein Land mit einer langen Ballett-Tradition, schon bevor es zu einer Sowjetrepublik wurde und erst recht wieder danach. Der berühmte George Balanchine war stolz auf seine georgischen Wurzeln, genau wie zahlreiche Künstler der russischen Tanzgeschichte – darunter Nina Ananiashvili, die als Primaballerina des Moskauer Bolschoi-Balletts ein Weltstar war und seit 2004 mit großem Erfolg das Georgische Staatsballett leitet. Neben den alten Klassikern pflegt sie sorgfältig die Werke ihres Heimatlandes und ergänzt das Repertoire durch moderne Choreografien. Zur über 60-köpfigen, im makellos klassisch-akademischen Stil tanzenden Kompanie gehört auch eine renommierte Ballettakademie. Nach Beginn des Ukrainekriegs im Jahr 2022 fanden viele herausragende Solisten, die aus politischen Gründen nicht in Moskau oder St. Petersburg bleiben wollten, Zuflucht beim Georgischen Staatsballett.