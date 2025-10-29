Neues Tanzstück von Guido Markowitz und Mar Rodríguez Valverde.

„Das Gewitter beruhigt sich. In der Ferne ist schwächer werdendes Donnergrollen zu hören. Der Mond lässt seinen bleichen Strahl durch die sich zerstreuenden Wolken dringen, und auf dem ruhig gewordenen See erscheint ein Schwarm weißer Schwäne.“ Das ist im Original die finale Szene von „Schwanensee“, dem 1877 in Moskau uraufgeführten Handlungsballett zur Musik von Piotr I. Tschaikowsky.

Eineinhalb Jahrhunderte nach der Uraufführung haben sich diese Bilder von den grazilen Schwänen im kulturellen Gedächtnis scheinbar verewigt. Aber was geschieht eigentlich mit Siegfried, dem Prinzen, um den herum sich doch die Geschichte entspinnt? Die tragische Liebe um den schwarzen und den weißen Schwan gerät fast in den Hintergrund. Derweil versammelt sich die Hofgesellschaft auf dem Schloss und feiert ein rauschendes Fest zur anstehenden Wahl der zukünftigen Braut des Prinzen. Gläser klirren, die Musik schwillt an. Tschaikowskys Meisterwerk, gespielt von der Badischen Philharmonie Pforzheim, schwingt sich empor und lässt den nahenden Morgen vergessen.

Der mehrmals für den deutschen Theaterpreis Der Faust nominierte Choreograf Guido Markowitz ist seit 2015 Ballettdirektor am Theater Pforzheim. Markowitz kommt vom Tanztheater und steht für die Freude am Geschichtenerzählen und die Lust am Weiterspinnen von Handlungen. Seine Handschrift ist eine aufregende Kombination verschiedener Tanzstile, von klassisch inspiriertem Spitzentanz bis zur zeitgenössisch-urban beeinflussten Barfußmoderne. Auch inhaltlich arbeitet der Choreograf die überzeitliche und aktuelle Bedeutung der Stücke heraus. Das Publikum darf also auf seine Version des Klassikers, auf diesen neuen „Schwanensee“, gespannt sein!