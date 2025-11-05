Ballett von P. I. Tschaikowski.

Mit Anmut, Schönheit und Eleganz, mit unglaublicher Leichtigkeit und höchster technischer Präzision, wird das Publikum beim Gastspiel von Schwanensee des Royal Classical Ballet in eine Märchenwelt entführt. Die Musik stammt von P. I. Tschaikowski, die Choreographien sind von L. Iwanow und M. Petipa.

Schwanensee genießt beim internationalen Ballettpublikum seit über 100 Jahren eine Popularität wie kaum ein anderes Werk aus dem klassischen Repertoire. Es erzählt in der feinsten traditionellen Ballettsprache vom Prinzen Siegfried, der Schwanenprinzessin Odette und dem Zauberer Rotbart, von Sehnsucht, Einsamkeit, Eifersucht, Wut, Schmerz und Glück und vor allem vom Sieg der Liebe über das Böse.

Die Schwanenseeprinzessin ist mit einem bösen Zauber belegt: Sie kann nur nachts für wenige Stunden eine menschliche Gestalt annehmen und nur die wahre Liebe kann sie erlösen. Prinz Siegfried verliebt sich in die schöne Odette und schwört ihr die ewige Treue. Der hinterhältige Magier Rotbart wittert seine Chance und lässt seine Tochter Odile in Gestalt von Odette auf dem Schloss erscheinen. Der Prinz wird getäuscht und bricht sein Treueversprechen …