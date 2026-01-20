Ballett von Peter I. Tschaikowsky

Künstlerische Leitung: Rimma Wachsmann

„Schwanensee“, das wohl bekannteste Ballett von Peter I. Tschaikowski, verzaubert seit 1877 Generationen von Zuschauern mit seiner traumhaften Handlung und seiner unverwechselbaren Musik. Die poetische Choreografie und die ikonischen Schwan Figuren verleihen dem Werk eine besondere Magie und Ästhetik, die sowohl Tänzer als auch Publikum fasziniert.

Schwanensee: Die zeitlose Faszination eines Ballettklassikers Das Ballett erzählt in der feinsten traditionellen Ballettsprache die Geschichte von Prinz Siegfried, Prinzessin Odette und dem Zauberer Rotbart. Eine Geschichte des Triumphs der Liebe über finstere Mächte, dargestellt in einer Sprache aus Anmut und Emotion, die das Royal Classical Ballet mit schierer Perfektion zum Leben erweckt. Für das Publikum aller Altersgruppen öffnet sich das Tor zu einer Welt faszinierender Schönheit und führt vor Augen, wie hinter schwebender Leichtigkeit auf der Bühne Hingabe und Disziplin stehen. Das seit mehr als 100 Jahren bekannte Ballett „Schwanensee“ zeichnet sich durch seine perfekte Technik und seine tiefe emotionale Ausdruckskraft aus. Mit höchster Präzision verwandeln die Tänzerinnen und Tänzer ihre Körper in Instrumente der Kunst, die eine Geschichte von Liebe, Verzweiflung und Verwandlung erzählen. Rimma Wachsmann, bekannt für ihre innovativen Interpretationen und ihren ausgeprägten Sinn für Ästhetik, verleiht diesem klassischen Werk eine frische Perspektive und führt das Ensemble zu neuen kreativen Höhen. Das Royal Classical Ballet hat sich über die Jahre hinweg einen hervorragenden Ruf erarbeitet, und diese Tournee bietet die ideale Gelegenheit, die Schönheit und die technische Brillanz des klassischen Balletts erneut zu erleben. Begleitet von der eindrucksvollen Musik von Peter Tschaikowsky, erwartet das Publikum eine visuelle und akustische Meisterleistung. Überragende Choreografien, opulente Kostüme und eine stimmungsvolle Bühnengestaltung werden dafür sorgen, dass „Schwanensee“ zu einem unvergesslichen Erlebnis wird, das die Zuschauer in die magische Welt des Ballettträumes entführt. Mit höchsten Ansprüchen künstlerisch geleitet von Rimma Wachsmann lädt das Royal Classical Ballet ein in die zauberhafte Welt von „Schwanensee“ - ein Ereignis, das die Tradition des klassischen Balletts in seiner höchsten Form feiert und gleichzeitig neue künstlerische Akzente setzt.