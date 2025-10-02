Schwapas und G'Schwätz mit Bernhard Frey von Gold Ochsen - "Bier

Was macht es so besonders und wo liegt der Unterschied zu früher, warum gibt es so viele Biersorten?

Schwaben Hotel Ebnisee Winnender Str. 10, 73667 Kaisersbach

Interessante Gäste aus Sport, Kultur, Politik und erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer zählen zu den Experten bei Schwapas und G’Schwätz im Schwaben Hotel Ebnisee. 

Los geht es um 19 Uhr mit der ersten Gesprächsrunde. Es folgt eine Vorspeise vom Chefkoch des Schwaben Hotel Ebnisee, Daniele Piucci, mit dem passenden Wein der Fragaleria aus Schwäbisch Gmünd. Anschließend startet die zweite Gesprächsrunde mit dem jeweiligen Gast, ehe der Hauptgang aufgetischt wird. Schwapas sind Schwäbische Tapas. Da es im Hotel nun aber zwei Restaurants gibt, die schwäbische Küche des Schwaben Wirt und die italienische Küche der Pizzeria Sveva, werden nicht mehr nur Schwäbische Tapas serviert, sondern bei Schwapas und G’Schwätz bekommen die Gäste für 39 Euro kulinarische Highlights aus Deutschland und Italien. Abschließend dürfen die Gäste den Experten vor Ort mit persönlichen Fragen noch besser kennenlernen, ehe das Dessert den Abend bei Schwapas und G’Schwätz beendet.

