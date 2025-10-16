Schwapas und G'Schwätz mit Ulla Keller, Gesa Weik und Anne Rößle

Es folgt eine Vorspeise vom Chefkoch des Schwaben Hotel Ebnisee, Daniele Piucci, mit dem passenden Wein der Fragaleria aus Schwäbisch Gmünd.

Anschließend startet die zweite Gesprächsrunde mit dem jeweiligen Gast, ehe der Hauptgang aufgetischt wird. Schwapas sind Schwäbische Tapas. Da es im Hotel nun aber zwei Restaurants gibt, die schwäbische Küche des Schwaben Wirt und die italienische Küche der Pizzeria Sveva, werden nicht mehr nur Schwäbische Tapas serviert, sondern bei Schwapas und G’Schwätz bekommen die Gäste für 39 Euro kulinarische Highlights aus Deutschland und Italien. Abschließend dürfen die Gäste den Experten vor Ort mit persönlichen Fragen noch besser kennenlernen, ehe das Dessert den Abend bei Schwapas und G’Schwätz beendet.