Genießen, tanzen, schlemmen – und dabei Gutes tun! All das bietet der traditionelle Schwarz-Weiß-Ball im Wildbad Rothenburg o.d.T.!

Die Galaband „Happyday“ spielt für Sie Hits der 60er bis heute, aktuelle Titel sowie Standard- und Latein-Tanzmusik. Da hält es niemanden auf den Sitzen! Und das Küchenteam des Wildbad Rothenburg o.d.T. verwöhnt Sie mit einem wunderbaren Menü, das keine Wünsche offen lässt.

Einlass mit Sektempfang: 18:30 Uhr

Eröffnung mit Buffet: 19:00 Uhr

Künstler: Galaband „Happyday“ aus Erlangen

Karten erhältlich unter info@wildbad.de