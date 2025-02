Schwarze Romantik im Romschlössle - Ein phantastischer Abend zu Besuch bei Herrn M.

Poesie, Schauspiel, Tanz und Musik im Romschlössle Creglingen.

Veranstalter: Tanzvilla Creglingen und tanz kunst werk Augsburg

Wir laden unsere Gäste an (vorerst) zwei Tagen ein, die Geheimnisse des Creglinger Romschlössle zu lüften. Am 8. Und 9. März 2025, jeweils um 19:00 Uhr (wenn es dunkel ist) klopfen wir an das Tor und hoffen auf Einlass. Zum Preis von 15 Euro erwarten die glücklichen Besitzer einer Eintrittskarte, geheimnisvolle Figuren, die durch einen Abend voller Musik, Tanz, Lyrik und Schauspiel führen. Die Eintrittskarte enthält einige Hinweise auf den Abend und damit ist nicht der Coupon für ein Heißgetränk gemeint. „Wer wagt, durch das Reich der Träume zu schreiten, gelangt zur Wahrheit“ bemerkte einst E.T.A. Hoffmann. Lasst uns also gemeinsam das Reich der Träume betreten, vielleicht finden wir am Ende des Abends das ultimative Symbol der Romantik?

Die Veranstaltung wird unterstützt vom Kulturfonds der Stadt Creglingen.