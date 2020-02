Schwarzes Hades

Die schwarze Nacht im Hades ist zurück! - Feiert mit uns im stilechten Gewölbekeller, im Schein der Grablichter einen besonderen Abend.

Am 07.03. nehmen euch DJ Duplolas (WoM Hechingen, Alles Schwarz - Rockfabrik Augsburg) und DJane Alice (Ex-Bierkeller Tübingen, Schwarzvergleich und Ex-Hades Reutlingen) mit auf eine Reise durch alles was die schwarze Szene musikalisch zu bieten hat. Freuen dürft ihr euch auf eine dunkelbunte Mischung durch Dark Electro - Gothic - Wave - Minimal - Futurepop, Post-Punk, NDH, Mittelalter, EBM, Industrial u.v.m. Wir sind die Nacht!

"Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before." - Edgar Allan Poe