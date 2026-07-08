Schweigen. Sprechen. Träumen. Podium Konzerte

Ein junges Künstler*innen-Team präsentiert ausgewählte Kammermusik, Lieder und Songs und setzt sich musikalisch und performativ mit der Erinnerungskultur auseinander.

Welches Erbe hinterlassen wir den Generationen nach uns? Was wird verschwiegen? Welche Geschichten wirken weiter, auch wenn sie nie erzählt wurden?

Für die diesjährigen Ausgabe der PODIUM Konzerte im Kloster Bebenhausen hat PODIUM Esslingen die Verantwortung der künstlerischen Gestaltung in die Hände von drei jungen Künstler*innen gelegt. In vier unterschiedlichen Konzertformaten bringen sie die Perspektiven, Sichtweisen und Empfindungen ihrer Generation im Umgang mit der Vergangenheit zum Ausdruck, schauen auf die Gegenwart und richten ihren Blick in die Zukunft. Die Kuration des Programms verantwortet die deutsch-amerikanische Mezzosopranistin Julika Hing. Lara Jakobi (Musikpädagogin, Cellistin) und Paul Ebert (Musiker, Kulturmanager) ergänzen das Leitungsteam.