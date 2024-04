Schweigen klingt in jeder Sprache gut

Mascha Kaléko ist die meistverkaufte deutschsprachige Lyrikerin überhaupt und doch ist ihr Name weitgehend unbekannt. Wer sie kennt, nennt sie die Schwester Erich Kästners und die (Ur-)Enkelin Heinrich Heines. Vor allem aber steht sie für Lyrik, die das in Worte fasst, was uns alle bewegt. Von ihren Beobachtungen im Berliner Alltag über Entwurzelung im Exil und dem Umgang mit Verlust bieten ihre Gedichte Trost, Rat und Hilfe für jegliche Lebenslage.

An diesem Abend werden Auszüge aus der im Laufe ihres Lebens verfassten lyrischen Hausapotheke vorgetragen und mit Musik stimmungsvoll untermalt. Biographische Auszüge bringen einem das Leben der Dichterin zusätzlich näher.