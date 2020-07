Schweigt stille, plaudert nicht - Kaffee-Kantate

Kaffee-Kantate von J.S.Bach

Athos Ensemble

Angelika Lenter // Sopran

Christian Dahm // Bass

Rüdiger Kurz // Violone

Cembalo // Cembalo

Bachs sogenannte „Kaffee-Kantate“ (BWV 211) nimmt unter seinen über 200 geistlichen und weltlichen Kantaten eine Sonderstellung ein. Sie entstand wahrscheinlich 1734 für eine Aufführung des „Bach‘schen Collegium musicum“ im „Zimmerman‘schen Coffeehaus“ in Leipzig. Im Gegensatz zu seinen anderen weltlichen Kantaten, in denen Herrschern gehuldigt wird oder allegorische Figuren auftreten, besingen in diesem „Drama per musica“ zwei Leipziger Bürger die Laster des Kaffeetrinkens, welches sich im 17. Jahrhundert in Europa ausbreitete.