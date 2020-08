Schwermetall und Mittelalter - Konzert

mit CANTUS LEVITAS (Folk Metal), CIRCLE OF SILENCE (PowerMetal) und TALES OF NEBELHEYM (Acoustic Steam Folk)Es erwartet Euch bärtige, langhaarige und manchmal auch ganz schön breitbeinigeMusik von mittelalt bis modern, von leise bis kraftvoll und das in einem deraltehrwürdigsten Innenhöfe dieser Stadt. Es geht um Kontrast und um Individualität.Es geht um eine Gratwanderung zwischen Alt und Neu und um E-Gitarren, die alteMelodien spielen. Es geht um die niemals alternde Musik im neuen Gewand.Trinkhörner und Pommesgabeln raus!