Schwert der Klarheit - Initiatische Schwertarbeit

Grenzen erkennen · Grenzen setzen · Meinen Raum einnehmen

Ankommen 18 Uhr · Beginn 18.30 Uhr · Ende 21.30 Uhr

Am Übungsabend mit dem Schwert werden einfache Schnitte oder Stiche ausgeführt. Durch die Wiederholungen der Bewegungsabläufe fördern wir unsere Achtsamkeit. Mit jedem schneiden und stechen werden wir feiner in unseren Bewegungen, im fühlenden Tun und stehen damit klarer, präsenter und entschiedener in unserem Leben.

Die Übungen mit den Holzschwertern (Bokken) wechseln sich mit Hara-Übungen ab. Austauschrunden und Rückmeldungen ermöglichen das Erlebte zu verdeutlichen, zu verinnerlichen und auf die eigene Haltung im Alltag zu beziehen.

Es sind keine Vorerfahrungen notwendig. Übungsschwerter werden gestellt. Bequeme Kleidung bitte mitbringen.

Es besteht die Möglichkeit, die Schwertarbeit am Übungsabend kennen zu lernen.

ENERGIEAUSGLEICH

pro Person 40,- €